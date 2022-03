Dansproject ‘We Are Human’ belicht maatschappelijke thema’s

oogochtendshow

Foto: screenshot 'We Are Human' aflevering 1

Danseres en choreografe Charlice Johannes publiceert het digitaal dansproject ‘We Are Human’, waarin maatschappelijke thema’s worden belicht.



Dit gebeurt door middel van dans, zang, muziek en visuals. In juli 2021 is de eerste van de vier aflevering in première gegaan en de tweede aflevering komt maandag 4 april uit. Er worden diverse thema’s behandeld, waarin ook verschillende invalshoeken aan bod komen. Zo gaat het tweede deel, dat maandag uitkomt, over het zelfbeeld dat mensen hebben. Het zelfbeeld van verschillende mensen komt daarbij aan bod, met verschillende achtergronden.

Ik had het nog nooit eerder gedaan

Twee jaar geleden was Charlice Johannes van plan om naar Amerika te gaan emigreren, om daar met dans aan het werk te gaan. De coronapandemie gooide echter roet in het eten. Daarom besloot ze om te kijken hoe ze zich dan hier bezig kon houden. Ze had nog nooit iets online gedaan en nog niet met video als medium gewerkt, daarom besloot ze dat nu wel te gaan doen.

Ook veel research

Het eerste deel is in juli 2021 online gegaan en daar waren veel positieve reacties op, zo vertelt Johannes. Het thema ging terug naar haar eigen roots op Curaçao, waarbij twee personen een andere etniciteit hebben en laten zien hoe verschillend ze daarmee omgaan.

Maar ze heeft niet alleen gekeken naar haar eigen ervaringen van haarzelf en haar zeer diverse crew, maar heeft ze ook veel onderzoek gedaan. Zo is ze in gesprek gegaan met diverse mensen en ook literatuur bestudeerd. Dit alles heeft ze gebruikt in haar choreografie en de rest van de video.

Het project duurt nog tot en met de rest van dit jaar. Komende maandag volgt het tweede deel, waarna er nog twee zullen volgen.

Charlice Johannes was te gast in de OOG Ochtendshow om meer over het onderwerp te vertellen.