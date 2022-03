Danny Harms goudhaantje VVG in derby tegen ON, punt PKC’83

sport

Foto Andor Heij: VV Groningen - Oranje Nassau

Danny Harms was zaterdag het goudhaantje voor VVG tegen Oranje Nassau. Harms produceerde op sportpark het Noorden de enige treffer in de stadsderby in de eerste klasse E. PKC’83 speelde in Wezep met 1-1 gelijk tegen WHC.

VVG won met 1-0 van Oranje Nassau. Voor de pauze waren er weinig kansen. Jordi Kailli stuitte voor VVG na een individuele actie op ON doelman Erwin Heidekamp. Namens ON produceerde een vrijstaande Thomas Careman een mispeer op aangeven van Rick Wiersma.

Na een klein uur spelen begon het duel wat boeiender te worden. Brian Inge van VVG stuitte op Heidekamp en na de aansluitende corner moest Heidekamp aan de bak op een inzet van Regilio Holder.

Direct daarna kon Ruendel Martina alleen op Jonathan Hensens af, maar de de bal ging via de VVG doelman naast. De corner die volgde kon net niet in het VVG doel gedeponeerd worden door Caram Carneiro Alves. Nadat Rhobin Brander van ON een bal over schoot kon VVG aan de andere kant na 75 minuten een drie tegen één situatie uitspelen, maar Robin van der Tuin schoot naast in plaats van af te geven op zijn twee vrijstaande medespelers.

In de 77e minuut besliste Danny Harms de wedstrijd met een geplaatste kopbal in de bovenhoek na een corner van Kaillie: 1-0. Van der Tuin kreeg in de slotfase nog twee behoorlijke mogelijkheden om de wedstrijd helemaal in het slot te gooien, maar Heidekamp was een sta in de weg.

VVG verschafte zich onderin wat lucht met de driepunter en klom naar de negende plek. ON staat elfde en ziet de degradatiezone steeds dichterbij komen.

In dezelfde klasse pakte PKC’83 een punt in Wezep tegen de nummer twee WHC: 1-1. Handrit Hoxhaj benutte voor de pauze een strafschop voor de Groningers. Na rust maakte Sargon Gouriye gelijk. PKC bleef door het punt vierde.