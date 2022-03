D66 wil dat provincie Groningen samenwerking met Leningrad opzegt

nieuws

Het Provinciehuis in de kleuren van de Oekraïense vlag. Foto: Rieks Oijnhausen

De Provincie Groningen moet de samenwerking met het oblast Leningrad in Rusland opzeggen. Dat vindt de fractie van D66 in de Provinciale Staten.

De provincie werkt sinds 2009 samen met Leningrad binnen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, waar ook de provincies Drenthe en Friesland bij zijn aangesloten. De samenwerking is erop gericht de handel tussen de twee gebieden te laten groeien. Daarnaast werken de twee gebieden samen op het gebied van landbouw en het gebied van kennisinstellingen.

In 2016 besloten de twee regio’s om hun samenwerking voort te zetten en in maart 2017 heeft een provinciale delegatie nog een werkbezoek gebracht aan Sint-Petersburg en de Leningrad Oblast.

Heroverwegen

Als de samenwerking nog steeds van kracht is, moet die nu opnieuw worden gewogen, zo stelt D66-Statenlid Jurgen Elshof. De fractie wil nu van de hoed en de rand weten rond de aard van de samenwerking tussen de twee gebieden. “Dan gaat het bijvoorbeeld om de thema’s waarop wordt samengewerkt en de financiering van Russische zijde”, zo stelt Elshof. “Wat D66 betreft is dat relevante informatie die moet worden meegewogen bij een besluit over de voortzetting van de samenwerking.”

‘Alle mogelijke middelen aanwenden’

Elshof erkent dat de mogelijkheden van de provincie om sancties tegen Rusland te treffen beperkt zijn: “Maar we willen wel dat alle mogelijke middelen worden aangewend. ’Daarom vragen wij of de samenwerking tussen Noord-Nederland, waaronder Groningen, en oblast Leningrad nog steeds loopt, en zo ja, of de provincie bereid is deze op te zeggen.”

De fractie heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Binnen enkele weken zal de provincie haar antwoord bekend maken.