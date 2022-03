D66 en PvdA maken zich zorgen over proces en traagheid van vervanging Paddepoelsterbrug

nieuws

Foto Andor Heij. Plek waar Paddepoelsterbrug was.

De fracties van D66 en de PvdA in de Groningse gemeenteraad maken zich zorgen over het proces en de traagheid van de vervanging van de Paddepoelsterbrug. De fracties hebben vragen gesteld aan het Stadsbestuur.

De brug werd in september 2018 aangevaren door een schip. Sindsdien kan de verbinding niet meer gebruikt worden. “In de afgelopen drieënhalfjaar is er veel gesproken en geschreven over de vervanging van de kapot gevaren Paddepoelsterbrug”, schrijft Tom Rustebiel van D66. “Na veel publieke, politieke en bestuurlijke inzet is de afspraak gemaakt dat er een nieuwe brug terugkomt. Begin dit jaar zou er een besluit worden genomen over de vaststellingsovereenkomst. Van buurtbewoners begrijpen wij dat dit besluit er nog niet is, en wij delen dan ook hun zorgen over het vervolg van het proces en de traagheid waarmee het zich voltrekt.”

De beide fracties willen van het Stadsbestuur weten of het klopt dat er nog geen vaststellingsovereenkomst is getekend. Daarnaast willen ze weten wat de status is van de plannen voor de vervanging van de aangevaren brug en of er nog gesproken wordt met buurtbewoners.