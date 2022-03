Creatieve fietsster die smartphone als achterlicht gebruikt krijgt waarschuwing

nieuws

Een vrouw die vrijdagavond door de stad fietste waarbij ze haar smartphone als achterlicht gebruikte heeft van agenten een waarschuwing gekregen. Dat meldt de politie op sociale media.

Op een foto die de agenten delen is een mevrouw te zien die een smartphone vasthoudt waarbij het schermpje naar achteren wordt gericht. Op het schermpje is een rood achterlampje te zien dat brandt. “Het is niet toegestaan dat je tijdens het fietsen een telefoon vasthoudt”, schrijft de politie.

“Vanwege haar creativiteit hebben we het bij een waarschuwing gelaten. We konden de humor er wel van inzien.”