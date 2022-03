Contractverlenging voor Jan Hoekstra bij FC Groningen

sport

Foto: FC Groningen

Reservedoelman Jan Hoekstra heeft zijn contract bij FC Groningen verlengd tot de zomer van 2024. De doelman en de club tekenden donderdag een nieuw contract. Volgens de club betekent de verlenging het vertrouwen dat Hoekstra zich kan ontwikkelen naar eerste doelman.

De 23-jarige Hoekstra wekt tevredenheid bij de staf van FC Groningen rond zijn ontwikkeling, zo stelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus: “Wij zien in hem een toekomstige Eredivisie-keeper, die de potentie heeft om door te groeien naar eerste doelman van FC Groningen. Daarom wilden we graag met hem verlengen en we zijn blij dat Jan dat ook zag zitten. Dat het hier gaat om een keeper afkomstig uit de eigen opleiding, maakt het extra mooi. Je ziet niet vaak dat een zelfopgeleide doelman doorgroeit naar het eerste elftal.”

Hoekstra doorliep vanaf zijn twaalfde de jeugdopleiding bij FC Groningen. Op 30 oktober 2019 debuteerde hij in de hoofdmacht in de met 1-2 gewonnen bekerwedstrijd tegen Harkemase Boys. Vorig seizoen werd Hoekstra verhuurd aan Roda JC. Dit seizoen is hij tweede doelman in Euroborg en kwam hij in actie tijdens de bekerwedstrijden tegen Excelsior en N.E.C. Ook speelde Hoekstra één interland voor Jong Oranje en drie voor Oranje Onder-20.

Ook verlenging voor Finse jeugdspeler Talo

FC Groningen verlengde donderdag ook de aflopende overeenkomst met Nikolas Talo met een jaar. De Finse verdediger tekent een contract tot de zomer van 2023 met een optie voor nog een seizoen. De stopper kwam in de najaarscompetitie zowel voor FC Groningen onder-18 als FC Groningen onder-21 uit.

“We kennen Nikolas als een speler die van alle faciliteiten binnen de club gebruik maakt om zichzelf te ontwikkelen”, aldus hoofd Jeugdscouting Arno de Jong. “De afgelopen jaren is hij dan ook enorm gegroeid. Niet alleen als voetballer, maar ook als persoon. Met dit nieuwe contract willen wij Nikolas nog minimaal een jaar de kans geven zich verder te ontwikkelen. Met als uiteindelijke doel de stap naar het eerste elftal.”