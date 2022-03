Collega’s kiezen René Bolle (CDA) als beste raadslid van gemeente Groningen

nieuws

René Bolle

René Bolle is door zijn collega-raadsleden gekozen als beste raadslid van Groningen. Dat blijkt uit een peiling die RTV Noord hield binnen de gemeenteraad van Groningen. Bolle kreeg de prijs vrijdagochtend uitgereikt door de regionale omroep.

Van de 44 uitgebrachte stemmen gingen er dertien naar Bolle. Bolle werd gevolgd door Student&Stad-raadslid Steven Bosch. Rik van Niejenhuis (PvdA) en Wesley Pechler (PvdD) deelden de derde plek. RTV Noord peilde alle Groninger raadsleden voor de verkiezing. De raadsleden mochten niet op zichzelf stemmen en ook niet op een partijgenoot.

Momenteel is René Bolle nog fractievoorzitter van het CDA in de Groninger gemeenteraad. Na deze raadsperiode houdt hij het echter voor gezien in de Groninger gemeenteraad en gaat hij aan de slag als penningmeester van het landelijke partijbestuur van het CDA. Bolle is acht jaar fractievoorzitter geweest van het CDA in Groningen. Mocht het CDA een plek krijgen in het nieuwe gemeentebestuur, is Bolle wel beschikbaar voor een wethoudersfunctie.