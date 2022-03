COC ondertekent samen met politieke partijen Regenboog Stembusakkoord

nieuws

Foto: Annelies van Santen

Het COC heeft woensdagavond samen met tien fracties in de Groningse gemeenteraad het Regenboog Stembusakkoord ondertekend. De ondertekening vond plaats op de Grote Markt.

Het akkoord richt zich op meerdere gebieden. Zo wordt er opgeroepen om in het collegeprogramma concrete voornemens op te nemen om de LHBTI-emancipatie te verbeteren. Daarnaast spreken de partijen, die de verklaring ondertekend hebben, uit dat de gemeente zich actief inzet om de veiligheid van LHBTI-personen te vergroten. Ook roept het akkoord op dat de gemeente zich inzet voor LHBTI-jongeren en andere kwetsbare groepen. De fracties van ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, SP, VVD, PvdA, PvdD, Student & Stad en Stadspartij voor 100% Groningen zetten hun handtekening onder het akkoord.

Het COC verwacht dat met het Regenboog Stembusakkoord de politieke partijen zich na de verkiezingen in zullen zetten om de afspraken op te nemen in het coalitieakkoord. Om hier zorg voor te dragen houdt men de komende tijd contact met alle politieke partijen, om de voortgang te monitoren. Behalve in de gemeente Groningen wordt het akkoord ook ondertekend in de gemeente Midden-Groningen, Westerkwartier, Oldambt, Emmen, Tynaarlo,

Aa en Hunze, Emmen en Westerveld.