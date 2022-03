Cleopatra druk met voorbereidingen Preipop: “Line-up wordt een mooie melange voor iedereen”

nieuws

Studentenvereniging Cleopatra is druk met de voorbereidingen van de vijftiende editie van Preipop. In mei moet het dak eraf gaan, waarbij alle inwoners van de stad welkom zijn.

“We zitten op dit moment midden in de voorbereiding”, vertelt Robin Spang, secretaris van Preipop, enthousiast. “Vorig jaar hebben we Preipop vanwege de coronamaatregelen niet kunnen organiseren. De voorbereidingen voor de aanstaande editie zijn afgelopen najaar, in coronatijd, gestart. En dat was spannend. Aanvankelijk zou het tweedaags muziekfestival in februari gehouden worden, maar in december toen er een nieuwe lockdown werd aangekondigd, hebben we dit uitgesteld naar mei. Dat is denk ik heel goed geweest. En ik hoop, en dat zeg ik terwijl ik mijn vingers kruis, dat er geen beren op de weg komen.”

“Voor een ieder wat wils”

Over de line-up blijft Sprang nog een beetje geheimzinnig: “Eigenlijk hebben we alles vastgelegd, waarbij we dit de komende periode stapsgewijs gaan presenteren. Maar ik denk dat het heel leuk gaat worden. We gaan werken met twee podia. Op ons podium op de benedenverdieping hebben we de grotere bands, op ons podium op de bovenverdieping is er ruimte voor akoestische optredens, jazz en ska-muziek. Ik denk dat er voor een ieder wel wat wils is, en dat het ook een hele mooie toevoeging is aan het culturele landschap in Groningen.”

“Iedereen is welkom”

En dat komt goed uit, want het festival is voor iedereen bedoeld. “Als Cleopatra hebben we het altijd belangrijk gevonden om contact en verbinding te houden en te zoeken met de hele stad. Tijdens ons festival is daarom iedereen welkom. Of je nu zestien jaar oud bent of zestig. De entree is gratis en ik kan uit betrouwbare bronnen vertellen dat ook de prijs van een glas bier vrij goedkoop zal zijn. De financiering maken we mogelijk met middelen vanuit onze eigen kas.”

Preipop vindt plaats op 12 en 13 mei vanaf 18.00 uur in het gebouw van Cleopatra aan de Kleine Pelsterstraat.