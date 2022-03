ChristenUnie wil meer opvang vluchtelingen bij gastgezinnen in Groningen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gemeente Groningen gaat, als het aan de raadsfractie van de ChristenUnie ligt, samenwerken met Takecarebnb. Dankzij dit initiatief kunnen vluchtelingen die wachten op een woning drie maanden bij een gastgezin logeren.

De fractie stelt dat de oorlog in Oekraïne ervoor zorgt dat deze samenwerking niet snel genoeg tot stand kan komen. “Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning”, stelt CU-raadslid Peter Rebergen. “Dat zijn mensen die gewoon het recht hebben om hier te verblijven, maar er is geen woning beschikbaar. Ze leven geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij.”

De gastgezinnen die via Takecarebnb een vergunninghouder in huis nemen, kunnen helpen bij het wegwijs worden in de nieuwe woonplaats en zorgen voor het sneller aanleren van de Nederlandse taal en omgaan met de cultuur. Daarnaast bouwen de vluchtelingen meteen sociaal– en economisch netwerk op in hun toekomstige gemeente.

Volgens Rebergen maakt de huidige situatie in Oekraïne een goede doorstroom in de opvang alleen maar urgenter. “Wij horen ook dat mensen graag vluchtelingen willen opvangen. Groningers zijn gastvrij, het zou mooi zijn als de gemeente dat helpt faciliteren.”