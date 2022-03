ChristenUnie wil gokreclames in openbare ruimte van Groningen inperken

nieuws

Rechtenvrije foto via MaxPixel.net

Het gemeentebestuur moet paal en perk stellen aan reclames voor (online) gokbedrijven in de gemeente. Daarvoor pleit de raadsfractie van de ChristenUnie dinsdagmiddag. De fractie stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Sinds 1 oktober jl. is online gokken legaal in Nederland en mogen aanbieders hier reclame voor maken. Het aantal reclame-uitingen voor (online) gokken is sindsdien toegenomen, ook in de Groningse openbare ruimte.

De fractie vreest dat meer Groningse jongeren gokverslaafd raken door de stijging in het aantal reclame-uitingen. De partij wil dan ook dat de gemeente uitingen van gokreclames (waar dat kan) inperkt en alleen toestaat tussen 21:00 en 06:00 uur. Op plekken waar een tijdslot niet mogelijk is, moet de gemeente een verbod instellen, vindt de ChristenUnie.

“We moeten voorkomen dat Groningse jongeren en andere kwetsbare Groningers gokverslaafd raken. Het aantal gokreclames neemt toe en ook het bezoek aan gokwebsites”, stelt raadslid Peter Rebergen. “Aanpak van gokreclames is een eerste stap in verslavings- en schuldenpreventie. Daarom vragen wij het college om een aanpak van gokreclames.”