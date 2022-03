Cel- en werkstraffen voor Stadjers wegens drugshandel en wapenbezit

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

De handel in xtc-pillen en amfetamine en het in bezit hebben van twee gaspistolen kosten een 48-jarige man uit Groningen een werkstraf van 240 uur. Een 43-jarige huisgenote moet van de rechter 180 uur werkstraf uitvoeren.

De man kreeg daarnaast 16 dagen onvoorwaardelijke celstraf opgelegd, wat gelijk staat aan het voorarrest. De rest van de celstraf voor de man (360 dagen) werd voorwaardelijk opgelegd. De vrouw kreeg, naast de werkstraf, vier maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. De straffen waren gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.

De man liep tegen de lamp, nadat hij een pakket met 114 xtc-pillen naar Spanje had verstuurd. Daar werden de drugs gevonden en omdat de man zijn eigen gegevens gebruikte bij het DHL-pakketpunt waar hij het pakje naartoe bracht, kon hij worden opgespoord. In maart vorig jaar vielen agenten de woning van de Stadjer en zijn huisgenote binnen. Daar troffen agenten bijna 4,5 kilo amfetamine aan. Daarnaast vonden agenten ook twee gaspistolen in de woning en in de tas van de vrouw zat een busje pepperspray.