Cees Jan Gieskes volgt Peter Rutgers op als bestuurder WerkPro

Cees Jan Gieskes wordt de nieuwe bestuurder van WerkPro. Hij volgt Peter Rutgers op die met pensioen gaat.

Gieskes begint per 1 april aanstaande aan zijn nieuwe functie. Hij kenmerkt zich als een verbinder met visie. “Hij heeft brede ervaring in de profit- en non-profit sector. Organisatie- en arbeidsmarktontwikkeling en werken en leren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn de rode draad in zijn carrière. Daarnaast weet hij actief verbinding te leggen tussen ondernemen, sociaal-maatschappelijke impact en duurzaamheid, precies de uitdaging waar WerkPro voor staat”, schrijft WerkPro.

Peter Rutgers neemt afscheid in juni, zodat zijn opvolger tijd heeft om zich in te werken in de organisatie en het netwerk. Rutgers zou aanvankelijk vorig jaar stoppen maar bleef een extra jaar in functie.