CDA wil dat gemeente weer met Knarrenhof gaat praten

Een vergelijkbaar Knarrenhof in Zwolle - Foto: Knarrenhof

Het aankomende gemeentebestuur moet zo snel mogelijk weer met de stichting Knarrenhof om tafel. Dat vindt de gemeenteraadsfractie van het CDA.

De gemeente stopte bijna een jaar geleden met de gesprekken met stichting Knarrenhof over een nieuw op te zetten complex in Meerstad, omdat het contact al tijden moeizaam verliep. Dat terwijl er volgens CDA-lijsttrekker Jalt de Haan grote behoefte is aan ouderenhofjes in de gemeente.

“Bij de stichting zijn 537 aanmeldingen binnen gekomen”, aldus De Haan. “Maar door de slechte samenwerking met de gemeente zitten deze mensen al jaren op een seniorenwoning te wachten. Wij vinden dit niet uit te leggen. Stichting Knarrenhof heeft al in diverse gemeenten succesvolle projecten voor senioren woningen gerealiseerd, dat moet ook in Groningen kunnen.”