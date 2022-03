CDA pleit voor woningbouw in Biotoop Haren

nieuws

De Biotoop in Haren (Foto: Bram Koster)

De gemeenteraadsfractie van het CDA vindt dat in de toekomst ook gebouwd moeten worden in de Biotoop. Volgens het CDA biedt de recente aankoop van de Hortus en Biotoop een uitgelezen kans om daar woningen te bouwen.

Het gemeentebestuur heeft onlangs besloten om voor 3,6 miljoen euro de Hortus en Biotoop in Haren over te nemen van de Rijksuniversiteit. Dit om de sociale, culturele en recreatieve waarde van het gebied te behouden. Lijsttrekker Jalt de Haan van het CDA ziet kansen voor meer. “De woningnood in Groningen is groot en er is behoefte aan goede, groene plekken om te wonen.” Volgens De Haan kan dat prima in de Biotoop. Wel vindt het CDA dat in de Hortus geen woningen gebouwd moeten worden.

Daar komt bij dat er, naast de forse aankoopprijs, ook sprake is van achterstallig en toekomstig onderhoud van de Hortus en Biotoop. De gemeente heeft daar nog geen dekking voor gevonden. Door woningen te bouwen komen deze kosten niet alleen ten laste van de Groningers, aldus het CDA.