CDA eist investeringen in de veiligheid

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

De raadsfractie van het CDA is geschokt over de bevindingen van het rapport ‘Groningse praktijken’. Daaruit zou blijken dat de veiligheid van de stad niet op orde is, waardoor criminelen onvoldoende zijn aangepakt.

Het recent verschenen rapport naar de ondermijning in de stad laat volgens het CDA een ontluisterend beeld zien. Groningen is verworden tot een hennepstad en de aanpak tegen mensenhandel komt niet van de grond. Twee opeenvolgende colleges hebben de veiligheid van Groningen links laten liggen. “Veel van wat de onderzoekers concluderen is al langer bekend,” aldus lijsttrekker Jalt de Haan. “Burgemeester Schuiling heeft dit signaal al vaker afgegeven, maar nooit vond het vruchtbare grond binnen de coalitie.”

Het CDA vindt dat deze zorgelijke situatie moet veranderen. In de nieuwe perioden moeten dan ook forse investeringen gedaan worden. Zo komt de aanpak van de mensenhandel en de criminaliteit niet van de grond, vanwege personele krapte.