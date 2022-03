Carine Bloemhoff (PvdA): “Kinderen kunnen nu weer zeggen: mijn vader heeft werk”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering is Carine Bloemhoff te gast. Ze is momenteel wethouder namens de Partij van de Arbeid in het college, en houdt zich onder meer bezig met werk en onderwijs. Daar gaat een groot deel van de podcast dan ook over.

