Camping De Fruitberg in Onnen wordt natuurcamping

nieuws

Foto: google maps

Camping De Fruitberg in Onnen wordt de komende periode omgetoverd tot een natuurcamping. De locatie kent een roerig verleden. Dat meldt de wijkwebsite onnen.nu.

Het campingterrein is gekocht door Bas en Annemiek die van plan zijn om er een natuurcamping te realiseren die volgend jaar in bedrijf moet gaan. De bedoeling is dat dit jaar wordt aangegrepen om alles op orde te brengen. De afgelopen weken is er al veel werk verzet. Zo is er veel rommel opgeruimd. De komende weken wil men de woekering van bosschages en struiken aanpakken. Dit gebeurt in overleg met buren en betrokken instanties.

Landschapsbeheer

Op 21 maart start Landschapsbeheer Groningen met natuurwerkzaamheden op het terrein. Iedere houtwal en -singel zal gedund worden. Daarnaast zal ongeveer twintig tot 25% aangeplant worden met inheemse soorten. Bij de werkzaamheden wordt alle laurier uit de houtwal en -singel verwijderd, omdat deze er niet thuishoort.

De Fruitberg

Camping De Fruitberg was van 2013 tot 2017 in gebruik als locatie van het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Daarvoor was het terrein ook in gebruik als campingterrein, hoewel de toenmalig eigenaar het terrein graag om wilde toveren tot Onnerstaete, een park met luxe villa’s. De gemeente Haren ging daar echter niet in mee omdat bebouwing in een kwetsbaar landschap ongewenst is.