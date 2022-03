Buurtvlinder rijdt binnenkort rond met eigen logo: “We zijn verrast door de vele inzendingen”

nieuws

Foto: De Buurtvlinder

De Buurtvlinder, die in Groningen-Zuid actief is, rijdt binnenkort rond met een eigen logo. In de herfst werden buurtbewoners opgeroepen om een logo te ontwerpen.

Sinds 2020 rijdt er in de zuidelijke wijken een elektrisch vervoermiddel met chauffeur rond dat de naam Buurtvlinder draagt. Wijkbewoners kunnen voor 1 euro een beroep doen. Omdat het vervoersmiddel een groot succes is werd het 1-jarig bestaan aangegrepen om een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Men vond namelijk dat het tijd was voor een logo, want dat was er nog niet.

Het winnende beeldmerk is ontworpen door Ystvan de Jong. “We zijn verrast door het hoge aantal inzendingen”, vertelt bestuurslid Hans Huiting. “Er zijn erg mooie ontwerpen ingezonden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het ontwerp van Ystvan, omdat dat ons het meeste aansprak. Het logo is een combinatie van woord en beeld. Je ziet en leest de Vlinder. Het is heel erg geslaagd.” De winnaar heeft een ‘Dinner for Two’ gewonnen bij het Fruitcafé in De Wijert. Binnenkort is het logo te bewonderden op de auto, en zal het ook verschijnen op de website en op visitekaartjes.

Het winnende logo: