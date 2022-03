Buurtvlinder helpt ouderen naar plaats van bestemming

Stichting de Buurtvlinder viert haar 1-jarig jubileum. Reden voor OOG TV om hier eens te gaan kijken en een ritje te maken.

De buurtvlinder rijdt in Groningen-Zuid en is er onder andere voor mensen die slecht ter been zijn en kleine afstanden willen afleggen. Dit geldt ook voor Sue Dulfer. “Ik werd wat instabieler met de jaren, zo erg dat ik niet meer op de fiets durfde te stappen omdat ik er een paar keer bijna afviel tijdens het afstappen. Dan ga je kijken wat de alternatieven zijn.”

Iedereen die werkt bij de stichting is vrijwilliger. De mensen doen het dan ook met veel plezier vertelt voorzitter Jan Wiendels. “Wij doen het helemaal vrijwillig, ook de bestuursleden. Voor ons is het gewoon een leuke hobby.” De buurtvlinder is voor de mensen die minder te besteden hebben ook een goede optie. Een ritje heen en terug kost maar twee euro.