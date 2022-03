Buurtvereniging Oosterhaar heeft dringend nieuw bestuur nodig

nieuws

Foto: google maps

Buurtvereniging Ons Belang in Oosterhaar heeft een probleem. Het bestuur bestaat nog maar uit één lid, dat binnenkort gaat stoppen. Nieuwe aanwas is dus dringend nodig voor het voortbestaan van de vereniging.

Het nog zittende bestuurslid, Gert-Jan Uildriks deed daarom afgelopen week online een oproep om nieuwe bestuursleden te werven. “Ik kan me geen Oosterhaar zonder Ons Belang voorstellen”, zei hij zaterdag tijdens Haren Doet op OOG Radio.

Om de vereniging nog door te laten gaan zijn er dus een aantal bestuursleden nodig, want wat Uildriks betreft kan het op deze manier niet doorgaan. “Ikzelf zit al ruim 20 jaar in het bestuur en ben door allerlei omstandigheden alleen overgebleven. In twee jaar corona was dat niet zo’n probleem omdat er niet zoveel gebeurde, maar nu als alles weer een beetje gaat beginnen, dat ga ik in mijn eentje niet trekken. Dan moet je toch een besluit nemen”, aldus hem. “Ik heb wel hulp gehad, maar op zo’n manier kun je niet een bestuur blijven runnen. We hebben zo’n 650 gezinsleden, die mogen ook wat verwachten en ik vind niet dat ik als enige bestuurslid daaraan kan voldoen.”

Zijn besluit is om na de algemene ledenvergadering in oktober het werk definitief neer te leggen. Het ziet ernaar uit dat er dan nieuwe bestuursleden kunnen worden aangesteld, want Uildriks heeft naar aanleiding van zijn oproep contact kunnen leggen met twee kandidaten. “Met hen ga ik binnenkort koffie drinken, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugde.”

Geïnteresseerden kunnen zich dan ook nog steeds bij Ons Belang melden. De eisen? Die zijn in principe niet zo groot. “Het liefst betrokkenheid bij de buurt en het buurthuis, maar in ieder geval betrokkenheid in onze wijk. Het staat ook in onze statuten dat je in Haren behoort te wonen.” Het mailadres voor contact is info@onsbelangoosterhaar.nl.

Luister hier het interview uit Haren Doet terug: