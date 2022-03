Bewoners Kostverloren willen maatregelen autoverkeer: “Het zijn net racemachines”

Bewoners van Kostverloren willen maatregelen tegen hardrijdende auto’s. De huurdersvereniging van de wijk krijgt steeds meer klachten over auto’s die te hard door de straten rijden.

Voorzitter Jacob Bolhuis van de huurdersvereniging is daarom bang voor gevaarlijke situaties. “Als er hier bij de Jan Steenstraat iets uit een zijstraat komt en je heel hard rijdt, ik schat soms met 80 kilometer per uur, dan kan je remmen wat je wil, maar dan heb je wel een probleem. Het is ook een omgeving waar veel kinderen zijn, bijvoorbeeld rond de Petteflat basisschool. Het is hier ’s morgens enorm druk, dus we maken ons echt zorgen dat er iets gaat gebeuren. Het zijn soms net racemachines die hier over de winkelstrip scheuren.”

Door deze zorgen is een paar jaar geleden al een drempel aangelegd bij de Jacob van Ruysdaelstraat, maar Bolhuis wil meer maatregelen. “Je zou kunnen denken aan extra drempels, dat gaan we voorleggen bij de gemeente. Ik verzamel nu handtekeningen van buurtbewoners, maar ik denk dat er genoeg stemmen zijn van mensen die ook vinden dat er te hard gereden wordt. Nu willen we met de gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn.”