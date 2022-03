Burgernetactie gestart vanwege vermiste vrouw

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is dinsdag aan het einde van de middag op zoek naar een vermiste vrouw. Een Burgernetactie is reeds op touw gezet.

De vrouw is voor het laatst gezien in de omgeving van het Overwinningsplein. “Het gaat om een blanke vrouw met een stevig postuur”, schrijft de politie. “Ze is 1.80 meter lang, heeft zwart kort haar en is brildragend. Tijdens haar vermissing droeg ze een roze/paarse jas, een spijkerbroek en zwarte laarzen.”

De politie roept mensen op om naar de vrouw uit te kijken. Mensen die meer informatie hebben, of weten waar de vrouw verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen op alarmnummer 112.