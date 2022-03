Brug bij Aduard wordt weer normaal bediend; storing verholpen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brug bij Aduard over het Van Starkenborghkanaal is weer omlaag en kan weer normaal worden bediend.

De brug stond sinds vrijdag omhoog en kon door een technische storing niet zakken. Daardoor konden automobilisten, fietsers en voetgangers de brug het hele weekend niet gebruiken. Scheepverkeer kon de brug wel passeren.

Volgens Rijkswaterstaat wordt de brug vanaf nu extra in de gaten gehouden, omdat de brug ‘windgevoelig’ is. Een permanente oplossing voor het euvel lijkt er nog niet te zijn. Rijkswaterstaat gaat zich daar de komende tijd over buigen.

Afloopbericht. De storing bij #brug #Aduard is verholpen. De brug over het #Vanstarkenborghkanaal in #Groningen wordt weer normaal bediend. De brug is windgevoelig. We blijven de brug monitoren en zoeken verder naar een oplossing. — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) March 14, 2022