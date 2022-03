Brug Aduard dit hele weekend gestremd voor wegverkeer door storing

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Brug Aduard over het Van Starkenborghkanaal blijft dit hele weekend gestremd voor het wegverkeer. Dat laat Rijkswaterstaat zaterdag weten.

De brug staat sinds vrijdag in storing. De brug staat omhoog en kan door een technische storing niet zakken. Vrijdag liet Rijkswaterstaat weten dat technici ter plaatse waren om het probleem op te lossen en dat de storing waarschijnlijk tot in de loop van zaterdag zou gaan duren. Nu blijkt dat het euvel langer gaat duren en dat de brug het hele weekend niet door wegverkeer, fietsers en voetgangers gebruikt kan worden.

Scheepvaart kan wel passeren, wegverkeer wordt gevraagd om te rijden via de bruggen van Zuidhorn, Dorkwerd of de N355. De oorzaak van de storing is nog onbekend.