Brandweer in actie vanwege mogelijke koolmonoxide-vergiftiging in woning

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer kwam dinsdagavond in actie vanwege een mogelijke koolmonoxidevergiftiging in een woning aan de Pluimerstraat. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding kwam rond 21.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De twee bewoners hadden de hulpdiensten gebeld”, vertelt Wind. “Ze dreigden flauw te vallen en waren in de veronderstelling dat er een gevaarlijke concentratie koolmonoxide in de woning aanwezig was. Ze hebben daarop de ramen geopend en zijn direct naar buiten gegaan.”

Metingen

Brandweerlieden hebben in het pand verschillende metingen gedaan. “Daaruit is niks naar voren gekomen. Er werden geen CO-waarden gemeten.” De precieze oorzaak van het bijna flauwvallen is onduidelijk.

Koolmonoxide

Koolmonoxide, ook wel kolendamp genoemd, is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het is vooral gevaarlijk omdat het niet te ruiken, proeven of te zien is. Daarom wordt het ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd. Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht leidt al snel tot bewusteloosheid, of zelfs tot de dood, als er niet snel ingegrepen wordt.