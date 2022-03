Boodschappen op hete kookplaat zorgen voor veel rook in woning aan Steentilstraat

nieuws

Foto: 112 Groningen

De brandweer rukte maandagochtend uit naar een woning aan de Steentilstraat voor een woningbrand.

De bewoonster had haar boodschappen nietsvermoedend op een hete kookplaat neergezet. De smeulende boodschappen zorgden voor veel rookontwikkeling in de woning, waarop de brandweer werd gealarmeerd.

Eenmaal ter plaatse was de brandweer snel in staat om de brandhaard te neutraliseren. De bewoonster had wel rook ingeademd en werd daarom kort gecontroleerd door toegesneld ambulancepersoneel. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis voor verdere behandeling.

De straat werd enige tijd afgesloten in verband met het incident. Na een laatste controle en ventilatie van de woning vertrokken de hulpdiensten weer naar hun post.