Biotoop Haren erg tevreden met verkoop aan gemeente: “Komende periode in gesprek over toekomst”

De Biotoop in Haren (Foto: Bram Koster)

De Biotoop Haren is erg tevreden met de aankoop van het complex door de gemeente Groningen. Op dit moment is het Biologisch Centrum-terrein in eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG.

“We wisten dat het nieuws er aan zat te komen”, vertelt Lenze Hofstee van CareX Haren. “De afgelopen periode zijn er verkennende gesprekken geweest tussen de RuG en de gemeente. Kort voor het moment dat het publiekelijk bekend werd gemaakt, afgelopen woensdag, zijn wij keurig op de hoogte gebracht. We zijn erg blij dat beide partijen elkaar hebben gevonden, en we kijken optimistisch naar de periode die voor ons ligt.”

Betaalbare woon- en werkplekken

Het Biologisch Centrum kreeg in 2013, met de ondertekening van een huurcontract tussen de RuG en CareX, de naam Biotoop. Vanaf dat moment bieden de gebouwen woon- en werkruimten aan ruim 350 mensen. “We zitten op dit momenteel helemaal vol. We hebben ook een wachtlijst die op dit moment bestaat uit vele tientallen mensen. Er is een enorme vraag naar betaalbare woon- en werkplekken. En dat is waar wij als CareX om de hoek komen kijken. Wij koppelen gebouwen met een tijdelijke sfeer aan een vraag die er vanuit de samenleving is.”

Grootste creatieve broedplaats van Nederland

De Biotoop is door de jaren heen uitgegroeid tot een grote creatieve broedplaats waar bedrijfjes en ateliers een plek hebben gevonden. “Ik denk dat het de grootste creatieve broedplaats van Nederland is. Er wordt vanuit de rest van het land ook heel jaloers naar deze plek gekeken. Enerzijds omdat je ziet dat de bedrijfjes die hier zitten in economisch en sociaal opzicht heel belangrijk zijn voor de groei van de gemeente. Anderzijds, omdat het in een behoefte voorziet. In andere gemeenten, bijvoorbeeld in Amsterdam, heb je niet van deze plekken. Terwijl de vraag naar betaalbaar vastgoed wel heel groot is.”

Akkoord op hoofdlijnen

Het akkoord dat afgelopen woensdag tussen de RuG en de gemeente gesloten werd is een akkoord op hoofdlijnen. “Het moet nog definitief worden. De gemeenteraad moet er bijvoorbeeld nog naar kijken. Ook wij gaan de komende periode in gesprek. De bedoeling is dat de gemeente per 1 januari 2023 eigenaar wordt, waarbij wij dan heel 2023 nog door mogen gaan met onze invulling. In de aanstaande gesprekken willen we ook voor de jaren hierna duidelijkheid krijgen. Wij gaan die gesprekken in ieder geval met veel plezier in.”

Naast de Biotoop wordt de gemeente Groningen ook eigenaar van Hortus Haren. Met de overname is een bedrag van 3,6 miljoen euro gemoeid.