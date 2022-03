“Bijna 290.000 mensen haalden afgelopen week hun tweede boosterprik”

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Bijna 290.000 mensen hebben afgelopen week een tweede boosterprik tegen het coronavirus gehaald. Het gaat om landelijke cijfers, cijfers voor de provincie Groningen worden woensdag bekendgemaakt.

De ronde voor de tweede boosterprik begon drie weken geleden. In totaal komen 2,1 miljoen mensen van 70 jaar en ouder, ongeveer 133.000 mensen met een ernstige immuunstoornis, 15.000 volwassenen met het syndroom van Down en bewoners van verpleeghuizen, in aanmerking voor de extra boosterprik. Met de 290.000 mensen van afgelopen komt het totale aantal mensen dat de tweede booster gehaald heeft nu op ruim 725.000 mensen.

GGD Groningen geeft aan dat mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik een uitnodigingsbrief krijgen. “Op volgorde van hun vorige vaccinatie krijgen zij een brief. Na ontvangst kunnen deze mensen online of telefonisch een afspraak maken. In de brief staat precies uitgelegd hoe dat werkt”, aldus de Groningse GGD.

Het kabinet heeft gekozen om een extra ronde te houden, omdat de versoepeling van de coronaregels heeft geleid tot een nieuwe toename van het aantal besmettingen. Deze groepen lopen het meeste risico als ze het virus oplopen. Dinsdag bleek dat het aantal coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen fors is toegenomen.