Bewoner gewond bij brand in flatwoning in Vinkhuizen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een brand in een flatwoning aan de Aquamarijnstraat in de Groningse wijk Vinkhuizen is zondagavond een bewoner gewond geraakt.

De melding kwam rond 20.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Korte tijd later werd opgeschaald naar ‘middelbrand’, waarop de assistentie werd ingeroepen van een tweede blusvoertuig. “In de keuken van de woning was brand ontstaan in keukenapparatuur”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer. “Eén bewoner heeft daarbij brandwonden opgelopen en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.”

Een andere bewoner moest vanwege rookinhalatie ook gecontroleerd worden door medisch personeel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. “De brand hadden we snel onder controle. De tweede tankautospuit hebben we ook vrij snel weer retour kunnen sturen. We hebben stichting Salvage ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan.