Betonstortoperatie bij Hoofdstation Groningen geslaagd

nieuws

Foto via ProRail

Afgelopen donderdag en vrijdag werd in 35 uur tijd zo’n tweeduizend kubieke meter onderwaterbeton gestort in het tweede deel van de bouwkuip voor de nieuwe ondergrondse voetgangerspassage en fietsenstalling bij het Hoofdstation.

Tijdens de operatie reden er elk uur zo’n tien betonwagens richting de bouwplaats aan de zuidzijde van het Hoofdstation. De betonstort moest ononderbroken plaatsvinden en daarom nam aannemer Strukton voorzorgsmaatregelen, in verband met Operatie Julianaplein. “In overleg met de gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar zijn we gaan kijken naar een andere route en daarmee konden we het risico op onderbreking verkleinen”, aldus omgevingsmanager Paula Bongertman.

Dat bleek succesvol. Het onderwaterbeton zit in de bouwkuip, die nu nog op een groot zwembad lijkt. De komende weken moet het beton uitharden, waarna duikers een zogenaamd stempelraam in de kuip plaatsen. Dit raamwerk moet voor tegendruk op het beton zorgen. Als alles droog is, wordt de bouwkuip eind april droog gepompt.

Foto via ProRail