‘Betere busverbinding is het beste voor bereikbaarheid van Zernike’

Foto: Joris van Tweel

Een hoogwaardige en aantrekkelijke busverbinding is de beste manier om de bereikbaarheid van Zernike per openbaar vervoer te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek door de gemeente en provincie.

Vooral in drukke perioden staat de kwaliteit van het openbaar vervoer naar Zernike onder druk. Er is dan te weinig plek voor de passagiers, en ook de snelheid en betrouwbaarheid van de bus is een punt van zorg. Een treinverbinding biedt echter geen verbetering. Ook is nieuw spoor naar Zernike niet inpasbaar zonder diverse natuur- of archeologische waarden te raken.

Volgens het onderzoek kan de bereikbaarheid van Zernike vooral worden verbeterd met de bus. De benodigde investeringen zijn veel lager en ook de ruimtelijke inpassing levert minder problemen op. De gemeente en provincie streven bovendien naar minder gebruik van de auto, en meer gebruik van fiets en openbaar vervoer. Op termijn denkt de gemeente aan een tramverbinding, maar dat kan nog jaren duren.