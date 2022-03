Benefietactie ‘Make Art not War’ moet Stad vol gaan hangen met posters voor Oekraïne

nieuws

Een uitsnede van de twee posters voor het goede doel

De VerkoopFabriek en de Suikermarkt hebben de handen ineen geslagen om een benefietactie op touw te zetten voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

“Wat we gaan doen is actieposters weggeven”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Hoe het werkt? Komende zaterdag zijn mensen tussen 10.00 en 17.00 uur welkom bij de VerkoopFabriek aan de Duinkerkenstraat 3. Daar kan geld gedoneerd worden. Voor iedere donatie vanaf 5 euro krijgen mensen een prachtige actieposter cadeau. De bedoeling is dat mensen deze actieposter achter hun raam hangen, zodat je niet om deze actie heen kunt.”

Poster

Volgens Van der Meulen zijn de posters ook zeer de moeite waard. “De posters zijn speciaal voor deze actie ontwikkeld. Het gaat om twee posters die geïnspireerd zijn op de posters van OBEY. Daar hebben we ons door laten leiden. Het bevat de tekst ‘Make Art not War’, heeft uiteraard de blauwe en gele kleuren en één van de belangrijkste exportproducten van Oekraïne is er op te zien, de zonnebloem.”

Stichting Oekraïners in Nederland

De VerkoopFabriek doet zelf ook een duit in het zakje. “Er wordt twintig procent korting geboden op de gehele collectie aan alle mensen die een donatie doen. Wat we met het geld gaan doen? Dat maken we over aan de Stichting Oekraïners in Nederland. Zij hebben onder andere in Sappemeer een inzamellocatie voor hulpgoederen die vervolgens richting Oekraïne worden gebracht. Wij gaan hun dus met geld ondersteunen.” Van der Meulen vertelt verder dat de benefietactie mede mogelijk is gemaakt door het Groningse Hotels.nl die de drukkosten van de posters op haar heeft genomen, Studio Fantastisch tekende voor het ontwerpen van de posters.

Eén van de posters is hieronder te bekijken: