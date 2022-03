Bejaarde man uit Stad wordt opgelicht door bankpasfraudeurs; politie verspreidt beelden

nieuws

Foto via Politie.nl

Een bejaarde man uit Groningen werd vorig jaar september het slachtoffer van bankhelpdesk-fraudeurs. De politie is op zoek naar de daders en verspreidde donderdagmiddag beelden van één van hen.

Op de middag van 6 september 2021 belden rond 13.30 uur twee mannen aan bij de woning van de bejaarde man aan het Ebbingekwartier. Ze praatten zich naar binnen door zich voor te doen als bankmedewerkers. Ze overtuigden hun slachtoffer ervan dat ze kwamen om een computerprobleem te verhelpen. Na enige tijd vertrokken ze uit de woning met een aantal ontvreemde bankpassen. In de dagen erna is er meerdere malen gepind en is een aanzienlijk bedrag van de rekening gehaald.

De politie startte daarom direct een buurtonderzoek en ontving camerabeelden van zeker één van de verdachten van de bankpasroof. De man in de video is vermoedelijk tussen de 25 en 35 jaar oud. Op de beelden is te zien hoe de verdachte geld opneemt van de bankrekening van zijn bejaarde slachtoffer. Tijdens het pinnen droeg de man een donkerblauwe hoodie van het merk Wrong Friends. Ook droeg hij een spijkerbroek en zwarte schoenen met een witte zool. Daarnaast droeg hij een wit gezichtsmasker.

Tekst gaat verder onder de video:

De zoektocht van de politie heeft nog niet geleid tot de aanhouding van verdachten. De politie brengt daarom nu beelden naar buiten van een van de pintransacties aan de Eikenlaan. Als u deze persoon herkent of meer weet van de bankhelpdeskfraude aan het Ebbingekwartier, kunt u contact opnemen met de politie via de opsporingstiplijn via 0800 – 6070. Wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 -7000.