Beijum in beweging met Bettine Vriesekoop

55-plussers konden de afgelopen twintig weken allerlei sporten beoefenen bij wijkcentrum het Trefpunt in Beijum. Het initiatief ‘OldStars in de wijk’ is bedoeld om ouderen samen in beweging te krijgen, waardoor de deelnemers gezond blijven.

Door het grote succes komt er een vervolg op OldStars in de wijk. In de afgelopen 20 weken zijn vele sporten aan bod gekomen. Om te vieren dat er een vervolg komt is in de laatste week een bijzondere gast aanwezig. Voormalig olympisch tafeltennisster Bettine Vriesekoop is ambassadrice van het initiatief. Ze kwam langs in het wijkcentrum voor een speciale tafeltennistraining.