Be Quick 1887 veegt in topper Hoogeveen van het veld

sport

Foto Andor Heij: De spelers van Be Quick vieren met jeugdige fans een doelpunt tegen Hoogeveen.

Be Quick 1887 heroverde zondag in het eigen Esserbergstadion de koppositie in de hoofdklasse A op Hoogeveen. De topper werd eigenlijk nooit een topper, want de Groningers waren veel te sterk voor de Drenten: 5-0.

De wedstrijd kreeg wel de ambiance die het verdiende. Volop zon en geel rode rook (Be Quick) en blauwe rook (Hoogeveen) dreven het stadion in dat met ongeveer 1250 mensen uitzonderlijk goed bezet was.

Beide ploegen speelden op de aanval. Al na een minuut kopte Geertjan Liewes namens Be Quick net naast en Noah Schuurman joeg een bal in het zijnet van de Groningers. Na 20 minuten werd Liewes vastgehouden en vanaf de rand van het strafschopgebied schoot Daniel Teune de vrije trap raak: 1-0. Be Quick won in het vervolg de meeste duels en kreeg nog een paar aardige kansen. Na 42 minuten kon Djarni Leidelmeijer opstomen en schoot de 2-0 in de touwen.

Leidelmeijer stond na rust ook onbedoeld aan de basis van de 3-0. Hij kon alleen op Jorn-Jan van de Beld af, maar kwam in botsing met de Hoogeveen keeper. Leidelmeijer bleef geblesseerd liggen, maar Be Quick speelde door en Teune schoot de bal in het lege doel.

Na een paar mogelijkheden over en weer kwam Yoran Cats na 72 minuten op rechts door. Via Van de Beld kwam de bal tegen de inlopende Liewes aan en die rolde in het doel: 4-0. Na 83 minuten werd invaller Sil Kramer gevloerd en de andere invaller Kyron van de Kaap schoot de strafschop binnen: 5-0.

“Dit was een droomscenario”, aldus Be Quick-trainer Steven Wuestenenk. “Het is een fantastische dag voor de club. Afgezien van de stap op de ranglijst kan het niet beter dat je met zo’n overwinning van het veld stapt. Ik hoefde de spelers ook niet te motiveren. We hadden maar één doel en dat was vanmiddag om vier uur boven Hoogeveen staan”.

De prestatie van Be Quick is opmerkelijk, want in de door corona afgebroken seizoenen werd onderin in de middenmoot mee gedaan.”En dat met ongeveer dezelfde spelers”, vervolgde Wuestenenk. “Dat zegt iets over de ontwikkeling van die jongens”. Nu is de derde divisie het doel: “Als we het dit jaar niet halen, dan maar volgend jaar. Dat is de ambitie en de spelers willen het ook heel graag”.