Be Quick 1887 maakt geen fout tegen hekkensluiter SDO

sport

Foto Robin Hofstra. SDO - Be Quick 1887

In de hoofdklasse A van het zondagvoetbal won Be Quick 1887 in Bussum met 2-0 van SDO.

De hekkensluiter kon Be Quick voor rust nog van scoren afhouden, maar na de pauze maakten Geertjan Liewes en Kyron van der Kaap het verschil. De Groningers lieten nog diverse kansen op een hogere score liggen.

Be Quick blijft tweede, maar staat in punten gelijk met koploper Hoogeveen dat niet in actie kwam vanwege coronabesmettingen. Voor Be Quick volgen twee belangrijke thuiswedstrijden. Zondag tegen nummer vier HBS en de week daarna komt Hoogeveen op bezoek.