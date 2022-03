Be Quick 1887 koploper na remise tegen HBS

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - HBS

Be Quick 1887 is koploper geworden in de hoofdklasse A op zondag. De Groningers speelden thuis met 2-2 gelijk tegen HBS. Concurrent Hoogeveen verloor met 1-0 van RKAVV.

Het gelijkspel tussen Be Quick en de nummer vier HBS was op zich wel terecht, maar trainer Steven Wuestenenk baalde er wel een beetje van, want zijn ploeg gaf een 2-0 voorsprong in de slotfase weg.

De Groningers waren de eerste helft beter, de eerste kansen waren ook voor Be Quick en Djarni Leidelmeijer schoot na 14 minuten raak: 1-0. HBS was na 33 minuten dicht bij de gelijkmaker. David Kappel mikte op de lat en Niels van Pelt kreeg de rebound er niet in. Voor Be Quick stuitte Geertjan Liewes op de Haagse doelman Luc Vurens.

HBS zocht na de pauze vol de aanval en Be Quick doelman Robert Smit moest al meteen een inzet van Berend Kaster en twee gevaarlijk indraaiende corners uit zijn doel ranselen. Be Quick overleefde het offensief en had op een grotere voorsprong moeten komen. Liewes stuitte op Vurens en Leidelmeijer tikte de rebound voor een vrij doel over. De 2-0 kwam er alsnog door een foute terugspeelbal van HBS. Liewes pikte de bal op en schoot na 70 minuten beheerst binnen.

De ploeg uit Den Haag kwam vijf minuten later op 2-1 door een kopbal van Leroy Klootwijk. Het werd spannend. HBS gaf door de aanvallende intenties achterin veel ruimte weg, maar Be Quick speelde dat niet goed uit. Na 81 minuten kwam HBS op 2-2. Smit stopte nog een schot van Ian Baggerman, maar de rebound was voor Brayen Bröcker.

Wuestenenk vond dat zijn verdediging onnodig in de problemen was gekomen: “We hadden voorop meer strijd moeten leveren om de bal te veroveren. Ik miste de absolute wil om dat te bereiken. Hun strijdplan was duidelijk. Een op één spelen en de lange bal naar voren. Ze maakten er echt een gevecht van”. Be Quick heeft een punt meer dan Hoogeveen, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Volgende week komt Hoogeveen naar de Esserberg: “We doen volop mee en het wordt een wedstrijd waar veel druk op staat. Ik kijk er naar uit, want dat zijn altijd geweldige wedstrijden”, aldus Wuestenenk.