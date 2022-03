Be Quick 1887 blijft mee doen om de titel na ruime zege

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - De Zouaven

Be Quick 1887 won in het eigen Esserbergstadion met ruime cijfers van De Zouaven uit het Noord Hollandse Grootebroek. Het werd 4-0 en de Groningers blijven daarmee mee doen om de titel in de hoofdklasse A op zondag.

Be Quick controleerde de eerste helft mede geholpen door een vroeg doelpunt van Gertjan Liewes. De Zouaven kreeg een mogelijkheid toen doelman Robert Smit wat te ver voor zijn doel stond. De lange bal van Jerry Olivier werd nog net door de terug lopende Smit naast getikt. Op slag van rust werd het 2-0 toen Wilko van der Kooi op aangeven van Djarni Leidelmeijer raak schoot.

Na rust had Be Quick het een kwartiertje moeilijk, maar Smit hield de Groningers overeind met een goede redding op een inzet van Yunus Bacaksiz. Met het inbrengen van onder meer Kyron van der Kaap kreeg Be Quick meer diepgang in het spel en werd de wedstrijd weer in handen genomen. Na 77 minuten kopte Yoran Cats de 3-0 binnen. Van der Kaap kwam in de 85e minuut met het slotakkoord: 4-0.

Be Quick stond ruim drie maanden stil door de coronaperikelen en dus was de grote zege uiterst welkom voor trainer Steven Wuestenenk: “Het kon niet beter. Het was een perfecte herstart. We hebben op de juiste momenten gescoord, in de beginfase en vlak voor rust. We hadden het na rust even moeilijk, maar hebben het daarna goed uitgespeeld”.

Be Quick staat tweede met 30 punten uit 14 wedstrijden. Dat zijn er vier minder dan koploper Hoogeveen, maar Be Quick heeft nog een wedstrijd tegoed. Woensdag speelt Be Quick in Noordwijk de inhaalwedstrijd tegen de nummer drie SJC.