Bauke Mollema vlogt voor minder afval uit Groningen en test afvalbesparende producten

Foto: Bouke Mollema Tocht 2017

Samen met actrice Tjitske Reidinga en Eigenhuis & Tuin presentator Tom Groot is profwielrenner Bauke Mollema dit jaar ambassadeur voor de campagne Krijg Scheid Advies. Daarmee wil afvalverwerker Omrin (die sinds 1 januari ook het Groningse afval verwerkt) inwoners motiveren om minder afval te produceren.

De drie ambassadeurs zullen in verschillende vlogs laten zien hoe Groningers (en Friezen) in het dagelijks leven eenvoudig afval kunnen voorkomen. Ook wil de afvalverwerker zorgen voor beter gescheiden afval. Mollema en zijn collega-ambassadeurs gaan daarom ook producten testen waardoor je minder afval krijgt. Denk aan een wasbare luier, wasnoten en tandpastatabletten in een glazen potje.

Daarnaast mogen inwoners van Friesland en Groningen gratis zo’n product testen, zolang ze zich ook aanmelden als ambassadeur en hun review delen met Omrin.

Onrin wil tussen nu en 2025 jaarlijks minder dan 30 kilo huishoudelijk afval per inwoner verwerken. De afvalverwerker wil dat dan 80 procent van al het huishoudelijk afval wordt gerecycled. Dat moet ook, want alle Nederlandse gemeentes hebben van de Rijksoverheid de zogenoemde VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) gekregen. Omrin voert deze taak uit voor de gemeentes.