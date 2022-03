Bart van Hintum krijgt geen nieuw contract bij FC Groningen

nieuws

Foto: FC Groningen

De 35-jarige Bart van Hintum is bezig aan zijn laatste maanden bij FC Groningen. Na dit seizoen verlaat de verdediger de Euroborg, omdat de club geen nieuw contractvoorstel aan van Van Hintum heeft gedaan.

Een teleurgestelde Van Hintum moet dus transfervrij op zoek naar een nieuwe club, na drie seizoenen bij FC Groninen. “Ik had graag nog een jaar door willen gaan bij FC Groningen”, stelt Van Hintum. “Met het oog op de toekomst was het voor mij belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen, zodat ik keuzes kan gaan maken. Die duidelijkheid is er nu.”

De club stelt dat de beslissing om Van Hintum niet langer vast te leggen een kwestie van langetermijnvisie is, maar geen gevolg van de kwaliteiten van Van Hintum. “Wij moeten over dit seizoen heen kijken en denken dat zijn rol volgend seizoen anders zou gaan worden”, stelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Met het oog daarop maken wij andere keuzes. Bart heeft het tot nu uitstekend gedaan bij de club en wij hopen met elkaar het seizoen op een goeie manier af te sluiten, zodat er een mooie punt achter zijn FC-periode gezet kan worden.”

Van Hintum kwam in de zomer van 2019 transfervrij over van Heracles Almelo. De verdediger kwam 74 in actie voor FC Groningen. Hij maakte in zijn drie jaar bij de club twee doelpunten.