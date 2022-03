Bakkerij Hoekstra wint Homeless Award 2021

nieuws

Foto: fancycrave1 via Pixabay

Bakkerij Hoekstra uit Bedum is de winnaar van de Homeless Award 2021 van de Stichting Van de Straat in Groningen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, bedrijf of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor dak- en thuislozen in de provincie Groningen.

De bakkerij kreeg de prijs donderdagmiddag uitgereikt in de Prael in Groningen. De uitreiking zou eigenlijk plaatsvinden in december van vorig jaar, maar werd toen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Bakkerij Hoekstra versloeg dit jaar drie andere kandidaten in de strijd om de Homeless Award: Sjoerd Baauw, Diny Pool en Rick Huiting.

De bakkerij kreeg de prijs, omdat het bedrijf al ruim tien jaar lang wekelijks gratis vijftig broden bezorgt in de Open Hof in de Stad voor broodmaaltijden aan daklozen. In tien jaar tijd zijn dat ruim 25.000 broden die bezorgd zijn.