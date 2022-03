Bakkerij Henk Post verkoopt ruim 1.000 ‘droomtoeters’ voor het goede doel: “Trots op onze klanten”

nieuws

Foto: google maps

Bakkerij Henk Post heeft afgelopen week 1.050 droomtoeters verkocht. Het geld dat hiermee opgehaald is, komt volledig ten goede aan Giro 555 voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne.

“Je ziet de beelden op televisie en al heel snel ontstond het idee om iets te gaan doen, om de mensen daar te helpen”, vertelt bakker Henk Post. “Eerst was er een wild idee om broden in een busje richting de Pools-Oekraïense grens te brengen om op die manier de mensen te helpen. Dat hebben we snel weer uit ons hoofd gezet omdat je met de houdbaarheidsdatum zit. Toen kwamen we op het idee om ‘droomtoeters’ te verkopen. Daar hebben we voor gekozen omdat we dromen van een wereld zonder oorlog. Het geld dat we met de verkoop zouden verdienen zou volledig naar Giro 555 gaan.”

Saamhorigheid

De actie werd een groot succes. “In het begin van de week is er wat media aandacht voor geweest. Op dinsdag hebben we er gelijk driehonderd verkocht. De actie werd heel goed opgepakt door de klanten. De saamhorigheid is heel groot en mensen die bij ons in de winkel in Ten Boer en Middelstum kwamen, die lieten weten graag iets voor de mensen in Oekraïne te willen doen. Door onze actie werd dat doel laagdrempelig.”

Uitverkocht

De ‘droomtoeters’ werden voor 2,10 euro per stuk verkocht. “We hebben een bedrag van 2.205 euro overgemaakt aan Giro 555. Achter de schermen hebben we druk gewerkt om zoveel mogelijk droomtoeters te maken. Zaterdag rond het middaguur waren we helemaal uitverkocht. Ik ben trots op onze klanten en op onze medewerkers dat iedereen zich zo geweldig inzet voor deze dramatische gebeurtenis.”

Of er ook een nieuwe actie gaat komen: “Voorlopig niet. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Mochten er ontwikkelingen zijn waardoor meer hulp nodig is, dan kunnen we snel schakelen.