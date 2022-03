Bakkerij Henk Post in actie voor Oekraïne: “Opbrengst verkoop droomtoeters gaat naar Giro 555”

nieuws

Foto: google maps

Bakkerij Henk Post, met vestigingen in Ten Boer en Middelstum, verkoopt deze week droomtoeters waarbij de gehele opbrengst naar Giro 555 gaat.

De droomtoeter is gemaakt van bladerdeegrol gevuld met gele room en bananendip. Aan de lekkernij is een blauwe glazuur toegevoegd waardoor het de Oekraïense kleuren heeft. Dat er gekozen is voor droomtoeters kan Post ook uitleggen. “Omdat wij blijven dromen, en hopen op een wereld zonder oorlog. De hele week is de droomtoeter te koop voor 2,10 euro per stuk. De gehele opbrengst maken wij over aan Giro 555.”

Bakkerij Henk Post is in Ten Boer te vinden aan de Hendrik Westerstraat 18.