“Automobilisten rijden door tot het laatste bord en stuiteren dan de wijk in, ja erg druk”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Fase 5 van Operatie Julianaplein is maandag begonnen. Bewoners in de wijk Helpman is dat niet ontgaan, daar was het maandag druk met sluipverkeer.

“Ik woon aan de Helper Brink op de hoek met de Coendersweg”, vertelt secretaris Henk Hindriks van het Wijkcomité Helpman. “Op deze hoek komt het verkeer van drie kanten. Vandaag zie je auto’s uit de richting komen waar ze niet vandaan mogen komen. Het was hier vandaag veel drukker dan normaal. Veel zoekverkeer. Mensen rijden op de A28, blijven doorrijden tot het laatste bord, stuiteren bij de Van Ketwich Verschuurlaan van de snelweg af, en komen hier vervolgens in de wijk terecht. En dan gaan ze zoeken. Ja, dat is niet de bedoeling.”

“Tot nu toe viel de drukte mee”

Operatie Julianaplein houdt Groningen inmiddels al een aantal weken in haar greep. “De afgelopen weken viel het qua drukte ontzettend mee in de wijk. Dat is ook wat ik hoor uit wijken waar veel drukte werd verwacht. Wel is het hier in Helpman drukker met verkeer dat kinderen brengt en haalt van school. We hebben hier onder andere een internationale school staan waarbij kinderen in sommige gevallen van ver komen. Die bewegingen vallen wel op.”

“Mensen moeten zich houden aan de omleidingsroutes”

Bij fase 5 is het tijdelijke Julianaplein alleen in gebruik voor verkeer dat van Drachten naar Assen rijdt en vice versa. Verkeer van Assen naar Hoogezand en omgekeerd, en van Drachten naar Hoogezand en vice versa moet omrijden. “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich houden aan de omleidingsroutes. Wat je nu ziet is dat men iets gewend is, en dat men dat probeert aan te houden. Daar gaat het fout.”

Automobilist: “Je staat bij Martiniplaza in de file voor de verkeerslichten bij Paddepoel”

Uit data van Groningen Bereikbaar blijkt dat het maandag ook druk was op de Paterswoldseweg en op de Stationsweg. Ook was het langzaam rijden op de westelijke ringweg. “Die verkeerslichten zijn een kriem”, laat een automobilist weten. “Je neemt bij Martiniplaza de afslag richting het noorden en staat daar al in de file voor de verkeerslichten die bij de afslag Paddepoel staan. Dat werkt niet.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Je kunt de situatie ook omdraaien, want klaarblijkelijk kon de ringweg de zware piek toch aan”

Dat doet de vraag rijzen of de westelijke ringweg nog wel van deze tijd is. Benni Leemhuis van GroenLinks denkt van wel. “Eigenlijk kun je de vraag ook omdraaien. Want klaarblijkelijk kant de westelijke ringweg een hele zware piek toch aan. In de aanloop naar Operatie Julianaplein zijn er verschillende upgrades uitgevoerd aan bijvoorbeeld de westelijke ringweg waarbij er bij Reitdiep een extra baan is aangelegd. Klaarblijkelijk doet dat dus zijn werk. En de piek was groot hè. Je hebt te maken met nieuwe omleidingsroutes, je hebt te maken met de omschakeling van wintertijd naar zomertijd, ik zou zeggen het is de perfect storm voor de belasting.”

“Je weet pas of de westelijke ringweg voldoet als de zuidelijke ringweg klaar is”

Leemhuis denkt dat het ook te vroeg is om nu al conclusies te trekken. “Je gaat een nieuwe fase in van deze operatie. Automobilisten moeten twee, drie etmalen wennen aan de situatie. Wel is het belangrijk om de situatie in de gaten te houden, waarbij ik verwacht dat Aanpak Ring Zuid dat ook zeker zal doen. Daarnaast moet je niet vergeten dat je te maken hebt met een extreme belasting, met een zware functie verzwaring nu de zuidelijke ringweg er uit ligt. En als het om de westelijke ringweg gaat, je weet pas of deze voldoet als de zuidelijke ringweg klaar is.”

“Je kunt niet aan de hand van wat gebeurtenissen conclusies trekken”

De politicus is ook duidelijk als het gaat om de westelijke ringweg. “Ik ken de discussie. Als GroenLinks zeggen wij, je doet het goed, of je doet het niet. Je kunt de weg weghalen waardoor je Paddepoel en Vinkhuizen beter op elkaar aan kunt laten sluiten. Maar volgens mij is het beter om te kijken naar het bredere plaatje. In mei gaat het tijdelijke Julianaplein open, in 2024 is de nieuwe zuidelijke ringweg helemaal klaar. Dan kun je bekijken in hoeverre de westelijke ringweg voldoet. Nu is het daar veel te vroeg voor. Je kunt niet ins Blaue hinein aan de hand van wat gebeurtenissen een conclusie trekken.”