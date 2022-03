Automobilist schept scooterrijder op Bornholmstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bornholmstraat is zaterdag aan het einde van de middag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur. “Het ongeluk is gebeurd ter hoogte van parkeerplaats P3”, vertelt Wind. “Een automobilist heeft de scooterrijder geschept. Het gaat om een forse aanrijding. De scooterrijder kwam ten val, de scooter gleed nog tien meter door.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De persoon is behandeld in een ambulance en is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak. Vanwege het ongeluk was de weg deels afgesloten. Het overige verkeer ondervond flink wat hinder.