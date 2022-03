Automobilist die parkeervak verlaat schept fietser

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Siersteenlaan is een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. “Een automobilist stond geparkeerd en wilde het parkeervak verlaten”, vertelt Wind. “Bij deze manoeuvre werd de fietser over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was. De fietser kwam hierbij ten val en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer behandeld. Na stabilisatie is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk had verkeer op de parallelweg te kampen met vertraging.