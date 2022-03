Auto belandt net niet in Hoendiep; politie neemt rijbewijs in van verwarde bestuurder (update)

nieuws

Foto: Team Verkeer Noord-Nederland via Instagram

Een automobilist is woensdagmiddag net niet met zijn voertuig in het Hoendiep in Hoogkerk beland. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar is uit voorzorg toch meegenomen naar een ziekenhuis.

In het begin van de middag was een automobilist bezig met een manoeuvre ter hoogte van de brug bij de Zuiderweg, waarbij het op één of andere manier mis ging. Hij schoot met zijn voertuig over de houten damwand van het Hoendiep heen en kwam vervolgens boven het water tot stilstand. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig in veiligheid te brengen.

Een dag later blikt het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland op Instagram terug op het incident. Volgens de agenten kwam de bestuurder nogal verward over. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder na te kijken. De man is vervolgens meegenomen naar een ziekenhuis voor controle.

De agenten twijfelden of de man nog wel in staat was om een auto te besturen. “Omdat wij twijfels hebben aan de rijvaardigheid en rijgeschiktheid van deze bestuurder, is door ons zijn rijbewijs ingevorderd”, zo stellen de agenten. Of de man zijn rijbewijs nog terugkrijgt, bepaalt het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Update: Dit bericht werd woensdagavond om 19.52 uur voor het eerst geplaatst. We hebben het bericht donderdagavond aangevuld met nieuwe informatie van de politie.

