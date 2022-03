Atelier Museumtechnischewerken onderzoekt uitbreiding activiteiten

De activiteiten bij Museumtechnischewerken worden de komende periode naar alle waarschijnlijkheid uitgebreid. Dat laat de werkplaats woensdag weten.

Vorige week werd duidelijk dat de werkplaats behouden blijft voor de stad. Drie maanden geleden liet men weten in april dicht te zullen gaan vanwege structurele tekorten op de begroting. Verschillende politieke partijen sprongen daarop in de bres voor de unieke werkplaats. Vorige week liet het Stadsbestuur weten dat er een akkoord is bereikt met zorgverlener Philidelphia Werk & Begeleiding waardoor een doorstart mogelijk is.

Bij Museumtechnischewerken worden in opdracht van kunstenaars bronzen beelden gegoten. Het werk wordt uitgevoerd door mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hun werkplekken zijn met de overname gered. Philidelphia wil de komende tijd gaan kijken hoe de werkplaats gezond door het leven kan gaan. Daarbij wordt er gekeken naar een uitbreiding van de activiteiten, waarbij er gedacht wordt aan bijvoorbeeld 3D-printing.