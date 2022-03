ANWB: “Wilde dieren kennen geen zomertijd, kijk de komende dagen goed uit”

nieuws

De ANWB roept weggebruikers op om de komende dagen goed uit te kijken. Doordat wilde dieren geen zomertijd kennen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Nu dit weekend de klok een uur vooruit is gegaan, gaan wilde dieren een uur ’te laat’ naar hun rustplaats. Daardoor moeten ze ineens drukke wegen oversteken, met meer aanrijdingen tot gevolg. “Dieren bouwen een routine op”, liet boswachter Bart Zwiers vorig jaar aan OOG Tv weten. “Als de drukte op de wegen normaal om 06.00 uur begint maar nu ineens een uur eerder, dan moeten dieren daar aan wennen. Dat kost tijd.” Volgens Natuurmonumenten is het daarom belangrijk om je snelheid aan te passen.

Maar er speelt meer. “Zomertijd of niet, de dagen beginnen te lengen waardoor we zien dat mensen langer in natuur- en recreatiegebieden ronddwalen. De natuur is op dit moment één grote kraamkamer, dus wij vragen om een stukje respect op te brengen. Houd je aan de tijdstippen die in een gebied gelden, blijf op de paden, gedraag je rustig, houd honden aan de lijn en neem je rotzooi mee naar huis.”

Dit weekend gaat de #zomertijd in. Dat gaat altijd gepaard met veel wildaanrijdingen. Het wild gaat 'te laat' terug naar hun rustplaats en moet ineens drukke wegen over. Let een beetje extra op. Gaat het toch mis? https://t.co/dKcqDXUft2 pic.twitter.com/CGyURO6zd6 — anwb (@ANWB) March 25, 2022